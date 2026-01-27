O atacante Deyverson, de 34 anos, foi oficialmente anunciado pela LDU Quito, do Equador, para a temporada 2026, após acertar sua saída do Fortaleza e ficar livre no mercado. O atacante será comandado pelo também brasileiro Tiago Nunes, no clube desde a última temporada.
Deyverson rescindiu com o Fortaleza após a equipe ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro e precisar reorganizar sua folha salarial. No Tricolor cearense, o centroavante disputou 37 partidas, marcou nove gols e distribuiu uma assistência, atuando tanto como titular quanto como opção no segundo tempo ao longo da última temporada.
A carreira de Deyverson ainda inclui passagens importantes pelo Atlético-MG e pelo Palmeiras, clube onde viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira e foi campeão da Copa Libertadores.
A LDU de Tiago Nunes
A LDU de Quito vem se fortalecendo sob o comando do técnico brasileiro Tiago Nunes, contratado em junho de 2025 para liderar o projeto esportivo do clube equatoriano. O treinador tem sido peça central na proposta de reforçar o elenco para a disputa do Campeonato Equatoriano e da Libertadores, fazendo da LDU um dos times mais competitivos da região sob sua gestão.
Na temporada de 2025, a equipe equatoriana se destacou na Libertadores eliminado Botafogo e São Paulo no mata-mata da competição. A Liga chegou até a semifinal e chegou a abrir 3 a 0 no Palmeiras, mas sofreu a virada no jogo da volta, perdendo por 4 a 0 e amargando a eliminação.