Nesta terça-feira, 1, chega ao fim a janela de transferências europeia e os clubes aproveitam para fecharem as suas últimas contratações para a temporada 2026/27. Enquanto as cinco grandes ligas tem prazo nesta terça, outros campeonatos terão a janela estendida.
Acompanhe ao vivo as principais transferências do último dia de janela
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Cinco grande ligas (horário de Brasília)
- Alemanha, Itália e França – 16h
- Espanha – 18h59
- Inglaterra – 19h
Outros países
- Turquia – 4 de setembro
- Portugal – 4 de setembro
- Árabia Saudita – 12 de outubro