Nesta terça-feira, 1, chega ao fim a janela de transferências europeia e os clubes aproveitam para fecharem as suas últimas contratações para a temporada 2026/27. Enquanto as cinco grandes ligas tem prazo nesta terça, outros campeonatos terão a janela estendida.

Acompanhe ao vivo as principais transferências do último dia de janela

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Cinco grande ligas (horário de Brasília)

Alemanha, Itália e França – 16h

16h Espanha – 18h59

18h59 Inglaterra – 19h

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