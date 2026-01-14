De malas prontas, Juan Martín Lucero está de saída do Fortaleza. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o atacante argentino chegou a um acordo verbal para rescindir seu contrato com o Leão do Pici e migrar para o futebol chileno. Ainda de acordo com a apuração, o destino do jogador é a Universidad de Chile.

Segundo apuração do Uol, o representante de Lucero e o Fortaleza já chegaram a um acordo para a rescisão do contrato. O vínculo do jogador com o clube ainda tinha dois anos de duração.

É esperado que a situação seja resolvida nos próximos dias e a rescisão de contrato de Lucero seja formalizada. Com isso, o argentino deve viajar a Santiago, capital do Chile, e assinar um contrato de dois anos com a Universidad de Chile, com opção de renovação por mais um ano.

Passagem de Lucero no Fortaleza

Juan Martín Lucero chegou no Fortaleza em 2023, após longas negociações entre o Leão do Pici e o Colo-Colo, do Chile, clube que jogava até então. Ao longo de três temporadas, o atacante disputou 177 jogos, com 58 gols e 14 assistências. Pelo Leão, venceu o Campeonato Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste de 2024.