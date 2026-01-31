O Corinthians acertou o empréstimo do atacante Kayky junto ao Bahia, até o fim da temporada de 2026. O ponta de 22 anos chega ao Timão para atender uma necessidade do elenco, tendo em vista ser um jogador veloz, que atua pelos lados.

Promissor na base do Fluminense, o jogador não se firmou no contexto europeu. Pertencente ao Grupo City, também não conseguiu sequência no Bahia.

O Timão também acertou nesta janela a contratação de Kaio César, atacante emprestado junto ao Al-Hilal. Esse é mais um movimento de Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão.

O acordo de empréstimo de Kayky ao Corinthians é válido até dezembro.