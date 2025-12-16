O Desimpedidos Esporte Clube (DEC), time da NWB na Kings League, anunciou parceria com a paiN Gaming, uma das maiores potências dos esports no mundo com uma das torcidas mais apaixonadas e ativas do país.

Pela primeira vez, a paiN leva sua energia, sua tradição e o espírito de “Ninguém torce como a gente!” para a Kings League, tornando-se co-gestora do DEC nas próximas temporadas da competição criada pelo ex-jogador Gerard Piqué e que virou uma febre também no Brasil. A liga movimenta mais de 15 milhões de seguidores apenas nas redes sociais e mais de 890 milhões de horas assistidas em seus conteúdos.

“A Kings League além de performance é entretenimento. É uma liga que converge com a comunidade dos esports pelo futebol gamificado com presidentes streamers, competitividade recheada de emoção até o último instante. Trazer a paiN junto com o Desimpedidos, duas marcas pioneiras em seus universos, somada com a força da torcida, abrimos novas possibilidades para marcas, torcedores e para a própria liga, e é a mistura que o DEC precisava para impulsionar a nova fase da equipe em 2026”, conta Edinho Potsch, co-CEO da NWB.

“A história do Desimpedidos e da paiN tem diversas sinergias, as empresas se tornaram referências do mercado, construíram suas comunidades, assumiram posição de destaque nos segmentos e agora estão se reinventando. Essa parceria na Kings League é um movimento que reforça a estratégia da NWB de conectar comunidades e expandir o alcance do esporte em novas fronteiras. Ao unir a tradição das empresas com a força do Desimpedidos, a presença no cenário do futebol, o posicionamento estratégico no universo gamer e o engajamento único da paiN, elevamos o patamar competitivo do DEC. É um passo consistente para consolidar o futebol gamificado como um território relevante, de alto impacto cultural e com enorme potencial de crescimento nas próximas temporadas”, afirma André Barros, co-CEO da NWB.

Thomas Hamence, CEO da paiN Gaming, destaca que o acordo estratégico com o Desimpedidos une a expertise competitiva e a comunidade altamente engajada da “Tradição” ao poder de entretenimento e ao alcance massivo do Desimpedidos. O resultado é um projeto inédito de sportainment, com estreia prevista para 2026. Nesse modelo de negócio colaborativo, a paiN Gaming terá papel ativo na construção da marca, na expansão competitiva do time e na conexão com a comunidade gamer, compartilhando propriedades do projeto, incluindo ativações e presença nas plataformas de comunicação do novo time. “Esse movimento cria uma ponte cultural entre dois universos apaixonados e oferece uma oportunidade única de aproximar duas comunidades extremamente engajadas: a base fiel dos esports e o público vibrante da Kings League e do Desimpedidos”, afirma Thomas.

Para o executivo, a parceria vai muito além da criação de um time: “Estamos desenvolvendo narrativas e produtos que combinam a intensidade competitiva do esporte eletrônico com o espírito de entretenimento do futebol. Nosso objetivo é ampliar o alcance da liga no Brasil e expandir a presença da paiN em novos territórios culturais, sempre entregando inovação para os nossos fãs”, explica.