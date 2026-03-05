Vinte e seis educandos do Instituto Placar visitaram a Academia de Futebol 2, o centro de treinamento das categorias de base do Palmeiras, em Guarulhos, no fim de fevereiro. Os jovens de 12 a 13 anos conheceram a estrutura à disposição dos atletas palestrinos e participaram de uma atividade em campo. A experiência faz parte do projeto Comunidade na Academia.

Após chegarem à Academia de Futebol 2, os visitantes fizeram um tour pelo CT, tendo acesso aos espaços utilizados pelos atletas da Base alviverde. Os jovens, então, realizaram uma atividade com bola comandada pelo preparador físico Daniel Costa. Os educandos do projeto ainda ouviram de Ricardo Barros, assistente social do Verdão, a respeito de importantes processos relacionados à formação socioesportiva dos atletas palmeirenses e receberam um kit lanche e um certificado de visitação.

Conheça e apoie o Instituto Placar

Nossos pequenos tiveram uma manhã de muito aprendizado e imersão na rotina de um profissional de futebol. Esse tipo de vivência incentiva as crianças a seguirem o caminho do esporte e a acreditarem que é, sim, possível realizar seus sonhos. O Instituto Placar agradece imensamente à Academia de Futebol do Palmeiras pela oportunidade proporcionada aos jovens dos projetos que apoiamos”, disse Vanessa Gonçalves, CEO do Instituto Placar.

“Agradecemos a visita dos educandos do Instituto Placar, desejamos que as crianças e adolescentes levem ótimas lembranças e que essa vivência os impulsione ainda mais na busca de seus sonhos”, afirmou Ricardo Barros.

O Projeto Comunidade na Academia tem como intuito aproximar jovens inseridos em projetos sociais da estrutura das categorias de base palestrina. O Verdão recebe mensalmente instituições no centro de treinamento localizado em Guarulhos.