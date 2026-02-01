A Faixa PLACAR amplia a sua programação em ano de Copa. O programa PLACAR no Mundo acontece todas às segundas e quintas-feiras, das 15h às 16h30, com apresentação de Leandro Quesada e comentários de Gui Azevedo.

A estreia do PLACAR no Mundo será já nesta segunda-feira, 2, com participação especial de Felipe Barbalho, diretor de Portugal. Convidados eventuais também estão previstos ao longo da programação.

O programa terá comentários sobre as atuações dos jogadores brasileiros nas principais ligas e acompanhar os grandes destaques internacionais, que podem ser adversários da seleção brasileira na Copa. As edições terão muita análise técnica e tática usando dados, mas sempre com opinião e bons debates.

Além do PLACAR no Mundo, você acompanha, de segunda à sexta, o PLACAR Nordeste (9h30), o Debate PLACAR (11h10) e o PLACAR Aberto (13h).