A decisão do atacante Romelu Lukaku de se afastar da seleção belga segue repercutindo no cenário europeu. Em entrevista à DAZN, o meio-campista Axel Witsel, companheiro do atacante, revelou os detalhes da aposentadoria do maior artilheiro da história da seleção, apontando o desgaste emocional acumulado como o motivo central do anúncio.

De acordo com Witsel, Lukaku contou ao elenco a decisão antes da vitória da Bélgica por 4 a 1 sobre a seleção italiana pela Liga das Nações, em novembro.

“Eu estava à beira do campo e cumprimentava todo mundo. Aí ele me abraçou e me pediu para ir ao vestiário. Ele queria fazer um discurso e me disse: ‘Quero que você esteja absolutamente presente’. Ele nos explicou que tinha dado tudo, que estava mentalmente cansado, que queria passar para outra coisa e que queria se concentrar unicamente no seu clube”, explicou o volante.

O meio-campista também lamentou o tratamento recebido pelo colega ao longo dos anos. “Acho que a sua passagem pela seleção nacional não foi suficientemente respeitada”, completou Witsel. Lukaku marcou 94 gols em 135 jogos com a camisa da equipe nacional.