Instituído em 2018 pela revista francesa France Football durante a cerimônia da Bola de Ouro, o Troféu Kopa é dado ao melhor jogador sub-21 do mundo. A premiação presta tributo ao ex-meia francês Raymond Kopa, lenda do Stade de Reims e do Real Madrid que venceu a Bola de Ouro em 1958.

O troféu será entregue junto da premiação da Bola de Ouro 2026, na próxima segunda-feira, 26, às 16h (de Brasília). Excepcionalmente, o evento será realizado no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.

Como funciona a votação e os critérios de escolha

O processo de escolha do vencedor começa com uma lista prévia de dez indicados formulada pela redação da France Football, profissionais do jornal L’Équipe e integrantes da Uefa.

Na etapa definitiva, a votação é restrita: apenas jogadores vivos que já conquistaram a Bola de Ouro têm o direito de votar. Cada jurado seleciona três nomes em ordem decrescente de preferência, que recebem cinco, três e um ponto, respectivamente.

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Todos os vencedores do Troféu Kopa

  • 2018: Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)
  • 2019: Matthijs de Ligt (Holanda / Ajax e Juventus)
  • 2020: Não houve premiação em razão da pandemia de covid-19
  • 2021: Pedri (Espanha / Barcelona)
  • 2022: Gavi (Espanha / Barcelona)
  • 2023: Jude Bellingham (Inglaterra / Borussia Dortmund e Real Madrid)
  • 2024: Lamine Yamal (Espanha / Barcelona)
  • 2025: Lamine Yamal (Espanha / Barcelona)