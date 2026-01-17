Neste domingo, 18, o Estádio João Cardoso será palco de um confronto decisivo pela 18ª rodada do Campeonato Português. O Tondela recebe o Braga às 15h (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com ambições opostas na temporada 2025/2026.

Tondela pressionado no Z-3

A situação dos donos da casa é delicada. Ocupando a 17ª colocação na tabela, a equipe soma apenas 12 pontos e segue imersa na zona de rebaixamento. A campanha reflete as dificuldades do time, que acumula 11 derrotas na competição. O momento exige reação imediata, especialmente após o revés sofrido diante do Moreirense na última rodada, resultado que aumentou a pressão por pontos no Estádio João Cardoso para tentar iniciar uma fuga da degola.

Braga busca reencontrar vitórias

Do outro lado, o Braga vive uma realidade mais estável, embora também enfrente cobranças por maior regularidade. O time ocupa a 5ª posição com 27 pontos, mantendo-se firme na briga por vagas em competições europeias. Contudo, os “Guerreiros do Minho” vêm de dois empates consecutivos no campeonato, o que freou sua ascensão. Para não perder contato com os líderes e se consolidar no topo da tabela, a vitória fora de casa é tratada como essencial.

Onde assistir e ficha técnica

O torcedor brasileiro poderá acompanhar a partida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal, a transmissão fica a cargo da Sport TV. A bola rola a partir das 15h (horário de Brasília) e 18h (horário local).