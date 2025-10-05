River e mais: por que muitos times argentinos têm nome em inglês

Além dos Millonarios, Newell´s Old Boys, Banfield e até o Boca Juniors têm influências britânicas; entenda a história

Ao acompanhar o futebol sul-americano, é comum se deparar com uma curiosidade linguística na Argentina: por que clubes gigantes como River Plate, Newell’s Old Boys e Racing Club possuem nomes em inglês? A resposta está diretamente ligada às origens do esporte no país, uma herança da forte influência britânica no final do século XIX.

A influência britânica no futebol argentino

O futebol foi introduzido na Argentina por imigrantes britânicos, principalmente trabalhadores de ferrovias, marinheiros e comerciantes que se estabeleceram no país. Foram eles que fundaram os primeiros clubes e organizaram as primeiras partidas, e, naturalmente, batizaram essas equipes com nomes de sua língua nativa

O caso do Newell’s Old Boys é emblemático. O clube de Rosário foi fundado em 1903 por ex-alunos do colégio comercial anglicano, liderados pelo diretor e professor inglês Isaac Newell.

O nome “Old Boys” (ex-alunos) é uma homenagem direta a essa origem. Outros exemplos incluem o Banfield, nomeado em homenagem a Edward Banfield, um gerente inglês da companhia ferroviária Gran Sur, e o All Boys, fundado em 1913 no bairro de Floresta, em Buenos Aires.

O curioso caso do River Plate

O nome do River Plate talvez seja o que gera mais confusão. A tradução literal de “Río de la Plata”, o estuário que banha Buenos Aires, seria “Silver River”.

No entanto, os mapas e a comunidade de navegantes da época já se referiam à região como “The River Plate”. A história mais aceita sobre a origem do nome do clube conta que seus fundadores, ao jogarem bola na região portuária, viram caixotes de embarcações com a inscrição “The River Plate” e decidiram adotar o nome.

Portanto, o nome não é uma tradução errada, mas sim uma adaptação do termo geográfico usado na época. É um reflexo perfeito da fusão cultural que marcou o nascimento do futebol no país.

Até mesmo o arquirrival do River, o Boca Juniors, carrega uma parte dessa herança. Embora “Boca” seja uma referência espanhola ao bairro, o “Juniors” foi adicionado em inglês para diferenciar a equipe principal, formada por jovens, de outras equipes mais velhas da região.

