Antes da bola rolar, a imprensa internacional já repercute a finalíssima da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain, que acontece nesta quarta-feira, 17, a partir das 14h (de Brasília). O Rubro-Negro tenta o bicampeonato mundial, enquanto o PSG sonha com o título inédito no Catar.

Principal veículo de esportes francês, o L’Equipe destacou a final entre PSG e Flamengo na sua capa. Os jogadores Doué e Jorginho dividem espaço com os técnicos Luis Enrique e Filipe Luís.

“Fazendo História”, diz o título do jornal. A matéria destaca que a Copa Intercontinental pode fechar um ano histórico do Paris Saint-Germain: “Uma oportunidade de ouro, com o sexto troféu em jogo”.

Outro jornal tradicional da França, o Le Monde destacou a trajetória do Flamengo até o Mundial, com destaque para o trabalho de Filipe Luís: “O treinador estreante que levou o Fla a uma das temporadas mais vitoriosas da sua história”.

Já o Le Figaro diz que o ano de 2025 vai “terminar em grande estilo” para o vencedor da Copa Intercontinental.

O diário espanhol AS contou a ascensão do Flamengo a partir de 2019, e como a venda milionária de Vinicius Júnior ao Real Madrid ajudou a construir o estrelado time daquele ano, treinado por Jorge Jesus.

Edição especial de PLACAR