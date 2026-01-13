Conhecido por ser o primeiro jogador de elite a se assumir gay, Joshua Cavallo afirmou ter sofrido homofobia no Adelaide United, seu ex-clube. Segundo o lateral-esquerdo, ter assumido sua sexualidade o causou marginalização dentro clube.

A acusação foi festa em post divulgado em suas redes sociais. Cavallo, hoje no inglês Stamford FC, afirma que sua saída do Adelaide United, em 2025, ocorreu por motivos extracampos, motivados por preconceitos.

“Demorei algum tempo a digerir como o meu tempo no Adelaide United terminou, mas acho que os fãs merecem honestidade. Sair do clube não teve nada a ver com futebol. Decisões foram tomadas por pessoas no poder que bloquearam minhas oportunidades, não por causa do meu talento, mas por causa de quem eu escolhi amar. Sob a nova gestão, ficou claro que eu não era permitido entrar em campo. É difícil de engolir quando percebi que o meu próprio clube era homofóbico. Fiquei com raiva porque as pessoas achavam que eu estava fora por lesões, quando na verdade era a homofobia interna que me manteve no banco. Mantive postura profissional, mantive a cabeça baixa e trabalhei duro todos os dias. No entanto, não importa o quanto eu produzi ou melhorei, minhas contribuições foram continuamente ignoradas. Trouxe muita negatividade e afetou meu bem-estar”, escreveu.