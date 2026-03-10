Michel Platini voltou a falar em público, em entrevista à Rádio RMC, no programa After Foot. O ex-presidente da Uefa criticou o uso do VAR, a liderança de Gianni Infantino na Fifa, o perfil dos jogadores atuais e a transformação do mercado após a Lei Bosman. Ele também comentou o processo judicial do qual foi absolvido em 2025.

Em relação à arbitragem de vídeo, Platini afirma que a tecnologia deveria ter uso muito mais restrito. “Se dependesse de mim, o VAR serviria apenas para linhas e impedimentos, para lances que o árbitro realmente não consegue ver”, disse. Para ele, a ferramenta passou a influenciar demais as próprias regras do jogo. “Estamos cansados de usar o VAR para toque de mão. Um toque é intencional ou não. Estão mudando a arbitragem inteira.”

O francês também teceu críticas a um futebol mais padronizado do que aquele em que jogou. Segundo ele, há cada vez menos jogadores formados na rua, o que reduziria a criatividade individual. Citou nomes que, em sua visão, ainda representam um futebol inventivo, como Antoine Griezmann, Kevin De Bruyne, Luka Modric e Lionel Messi, mas afirmou que isso se tornou raridade.