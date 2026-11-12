A Nova Zelândia dominou a Índia e construiu uma goleada por 5 a 0 nesta quinta-feira, 12, no Go Media Stadium, em Auckland. Em partida amistosa, os donos da casa contaram com um gol contra logo no início e o faro artilheiro de Randall para definir o placar com tranquilidade.
Vantagem construída no primeiro tempo
O caminho para a vitória neozelandesa começou a ser pavimentado logo aos 5 minutos, quando Varghese marcou contra, colocando os mandantes em vantagem. Aos 34 minutos, Randall ampliou o placar após receber assistência de Garbett. Pouco antes do intervalo, aos 43 minutos, Randall voltou a balançar as redes, levando a Nova Zelândia para o vestiário com um confortável 3 a 0 no marcador.
Goleada consolidada e pênalti desperdiçado
Na volta para a segunda etapa, a Índia promoveu cinco substituições de uma só vez, mas a Nova Zelândia manteve o ritmo ofensivo. Aos 57 minutos, Wood marcou o quarto gol, contando com assistência de Elliot.
Aos 75 minutos, Bayliss, que havia recebido cartão amarelo aos 50, marcou o quinto gol após passe de Gillion, jogador que entrou no decorrer da etapa final. A vantagem poderia ter sido ainda maior, mas Tuiloma desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 78 minutos.
Como o duelo foi um amistoso, o resultado não envolve disputa por pontos ou classificação. As duas seleções voltam a se enfrentar no domingo, 15, em novo confronto amistoso na Data Fifa.