Neste domingo, 25, o Newcastle recebe o Aston Villa no histórico St. James’ Park, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h (de Brasília).

O momento do Newcastle

Jogando diante de sua torcida, o Newcastle entra em campo buscando maior consistência para escalar a tabela. Atualmente na 8ª colocação com 33 pontos, a equipe soma 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas na competição.

Para os Magpies, o fator casa é fundamental. Uma vitória neste domingo não apenas aproxima o time do grupo de classificação para a Liga Europa, mas também serve como uma afirmação de força contra um adversário que hoje ocupa o pódio da liga.

A situação do Aston Villa

Do outro lado, o Aston Villa faz uma campanha sólida e surpreendente, ocupando a 3ª posição com 43 pontos. Com um registro de 13 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, os Villans se consolidaram como uma das forças a serem batidas nesta edição da Premier League.

Para se manter firme no G-4 e sonhar com a classificação para a Champions League, o time visitante precisa reencontrar o equilíbrio defensivo e a eficiência no ataque fora de casa.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do confronto ao vivo através da transmissão na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+.