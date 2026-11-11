O legado esportivo construído por Johan Cruyff ganhou um novo capítulo. Aos 17 anos, o meio-campista Shae Cruyff-Beane, o neto da lenda, recebeu sua primeira convocação para defender a seleção sub-18 dos Estados Unidos.

Nascido na Catalunha e criado em Sitges, o jovem atleta possui tripla nacionalidade: espanhola, holandesa e norte-americana. Atualmente, Cruyff-Beane atua nas categorias de base do Gimnàstic de Tarragona, da Espanha. Ele é filho de Chantal Cruyff e de Todd Beane, ex-jogador universitário americano e idealizador de projetos metodológicos voltados à formação de atletas inspirados nos conceitos do futebol total.

A primeira experiência de Shae com a equipe de base americana ocorre durante um período de treinamentos e jogos preparatórios em território português. A programação da comissão técnica da seleção americana prevê amistosos contra as equipes sub-18 de Portugal e da Noruega, servindo para integrar jogadores com formação desenvolvida no continente europeu.