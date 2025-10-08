Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors

Treinador levou equipe xeneize ao título da Libertadores de 2007 e enfrentava complicações de um câncer de próstata

O técnico argentino Miguel Ángel Russo morreu nesta quarta-feira, 8, aos 69 anos, em decorrência de complicações de um câncer de próstata. O treinador, que estava afastado das atividades do Boca Juniors, passava os últimos dias em casa, sob cuidados médicos.

Figura marcante na história recente do clube, Russo comandou o Boca na conquista da Copa Libertadores de 2007, última do time até hoje. Teve outras duas passagens pela equipe: entre 2020 e 2021, quando venceu o Campeonato Argentino 2020/21 e a Copa da Liga Profissional, e no ciclo iniciado em maio de 2025, interrompido por problemas de saúde.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, treinou outros grandes clubes argentinos — Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Racing, Colón e San Lorenzo — e também trabalhou fora do país, dirigindo o Millonarios, da Colômbia, e o Cerro Porteño, do Paraguai.

Russo havia superado um câncer de próstata em 2017, durante seu período no Millonarios, mas voltou a enfrentar complicações nos últimos meses. Em setembro, foi internado por infecção urinária e decidiu se afastar do comando técnico após a piora do quadro clínico.