  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória

Futebol Internacional

Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors

Treinador levou equipe xeneize ao título da Libertadores de 2007 e enfrentava complicações de um câncer de próstata

Publicado por: Redação em 08/10/2025 às 20:01 - Atualizado em 08/10/2025 às 20:19
Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors
Miguel Angel Russo, técnico do Boca Juniors

O técnico argentino Miguel Ángel Russo morreu nesta quarta-feira, 8, aos 69 anos, em decorrência de complicações de um câncer de próstata. O treinador, que estava afastado das atividades do Boca Juniors, passava os últimos dias em casa, sob cuidados médicos.

Figura marcante na história recente do clube, Russo comandou o Boca na conquista da Copa Libertadores de 2007, última do time até hoje. Teve outras duas passagens pela equipe: entre 2020 e 2021, quando venceu o Campeonato Argentino 2020/21 e a Copa da Liga Profissional, e no ciclo iniciado em maio de 2025, interrompido por problemas de saúde.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, treinou outros grandes clubes argentinos — Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Racing, Colón e San Lorenzo — e também trabalhou fora do país, dirigindo o Millonarios, da Colômbia, e o Cerro Porteño, do Paraguai.

Russo havia superado um câncer de próstata em 2017, durante seu período no Millonarios, mas voltou a enfrentar complicações nos últimos meses. Em setembro, foi internado por infecção urinária e decidiu se afastar do comando técnico após a piora do quadro clínico.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Hugo Souza e Fabrício Bruno são destaques da PLACAR de outubro

Mais lidas

Hugo Souza reflete sobre erros e promete jamais jogar no Palmeiras

Mais lidas

Felipe Longo: conheça goleiro que deve ser titular no Corinthians

Mais lidas

Spaten Fight Night: o grande show ofuscado pelos protagonistas

Mais lidas

Data Fifa e Eliminatórias: Quem pode se classificar para a Copa do Mundo?

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app

Solicitação de cancelamento de assinatura