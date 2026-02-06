James Rodríguez está de casa nova. O Minnesota United, que disputa a Major League Soccer (MLS) anunciou nesta sexta-feira, 6, a contratação do astro da seleção colombiana. Aos 34 anos, James chega ao 13º clube da carreira, o sétimo desde que deixou o Real Madrid, em 2020.

O jogador assinou contrato até junho de 2026, com opção de extensão até dezembro do mesmo ano. “Estou muito feliz por este novo capítulo da minha vida. Espero estar no meu melhor para levar alegria a esta cidade e a todos que estão confiando em mim”, declarou.

“James é um jogador cuja qualidade, visão e experiência no mais alto nível são indiscutíveis. Estamos animados para adicionar sua criatividade e inteligência ao grupo”, complementou o diretor esportivo Khaled El-Ahmad, em comunicado.

O habilidoso meia, que chegou ao Real Madrid depois de ser artilheiro da Copa do Mundo de 2014, não vem conseguindo se firmar em seus últimos clubes. Nos últimos anos, passou por Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano e León, sem deixar saudades.

A temporada da MLS, liga de clubes dos EUA e do Canadá, começa em 21 de fevereiro, quando o Minnesota United enfrenta o Austin. O atual campeão é o Inter Miami, clube de Lionel Messi.

Todos os clubes da carreira de James Rodríguez