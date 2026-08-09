O menor campeonato de futebol do mundo, provavelmente, abriga uma das maiores rivalidade do esporte. Isso porque, a Liga de Futebol das Ilhas Scilly, na costa da Grã-Bretanha, é composta por apenas dois times, o Garrison Gunners e o Woolpack Wanderers.

Chanceladas pela Football Association (FA), que controla o futebol na Inglaterra, as equipes fazem 18 jogos por temporada — além de competirem duas copas anuais, com jogos de ida e volta, e um amistoso valendo taça.

Outra característica singular é que todas as partidas rolam no mesmo campo de futebol, em todas as manhãs de domingo.

Apesar do duopólio, até a década de 1950 havia quatro equipes locais. No entanto, o envelhecimento e a diminuição da população foram determinantes para esse cenário — atualmente, cerca de 2.100 pessoas vivem por lá.

“As pessoas perguntam se fica um pouco entediante e repetitivo, mas é bom correr e é muito divertido”, afirmouo o jogador Will Lethbridge, em entrevista à BBC. “Muitos de nós somos amigos e nos conhecemos desde a escola, então é muito mais um evento social do que uma competição esportiva.”

O time pelo qual Lethbridge joga? Ambos! Isso porque os atletas das Ilhas Scilly não possuem equipe pré-definida: os elencos são escolhidos pelos capitães anuais dos Gunners e dos Wanderers. “Existe alguma competição e um pouco de provocação, mas não há rivalidades antigas, brigas ou algo do tipo. Tudo é praticamente perdoado quando o apito final soa”, pontua o jogador.

A constante renovação reforça o equilíbrios nos clássicos. “O Wanderers costuma se sair um pouco melhor, mas isso depende muito de quem os capitães escolhem”, explica Lethbridge. “Um time engata uma sequência de duas ou três vitórias, depois perde duas ou três partidas porque alguns jogadores estão indisponíveis.”

A falta de jogadores tem duas consquências. Ao mesmo tempo que provoca o adiamento de algumas partidas, também proporciona uma longevidade maior aos atletas que compõem os elencos. Alguns com 50 anos, incluindo o caso de um que faz aparições ocasionais aos 70.

Em 2008, por conta da Eurocopa na Áustria e na Suíça, a Adidas criou o projeto “Big Dream“, que contou com campanhas em pequenas localidades apaixonadas por futebol. Dentre elas, as Ilhas Scilly. Com isso, jogadores como Kaká, Messi, Gerrard e Beckham visitaram o território. “As vezes surgem coisas inesperadas, e geralmente encontramos um tempo para fazê-las, porque é tudo muito divertido e é bom para as Ilhas Scilly, já que elas dependem do turismo e querem que as pessoas venham nos visitar, então qualquer visibilidade ajuda nesse sentido”, enalteceu Lethbridge.