Um verdadeiro choque de realidades marca a 23ª rodada da Premier League na temporada 2025/26. Neste sábado, 24, às 12h (horário de Brasília), o vice-líder Manchester City recebe o lanterna Wolverhampton no Etihad Stadium.

O confronto é visto como crucial para as pretensões do Manchester City. Ocupando a segunda colocação com 43 pontos, a equipe de Pep Guardiola entra em campo pressionada para não permitir que o líder Arsenal amplie sua vantagem.

Com uma campanha de 13 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, os Citizens são favoritos naturais, mas buscam reafirmar sua força após resultados recentes que geraram críticas, incluindo uma derrota para o Bodø/Glimt na Champions League.

Para corrigir falhas defensivas e dar nova dinâmica ao time nesta reta final de temporada, o clube se movimentou na janela de transferências de janeiro, trazendo o zagueiro Marc Guéhi.

Do outro lado, o Wolverhampton encara o duelo como uma missão de altíssima dificuldade. Afundado na 20ª e última posição com apenas 8 pontos, o time venceu apenas uma vez em toda a temporada, acumulando 16 derrotas.

Apesar do cenário de “terra arrasada”, a equipe comandada por Rob Edwards tem mostrado sinais de organização defensiva recentemente.

Os Wolves vêm de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade na liga — a maioria empates, incluindo um 0 a 0 contra o Newcastle —, o que mantém vivo o espírito de luta.

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através do canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.