A Malásia venceu o Iêmen por 2 a 1 em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026, disputada nesta terça-feira, 17. O confronto ocorreu em campo neutro, no Zhaoqing New District Sports Center Stadium, na cidade de Zhaoqing. O destaque do jogo foi Chin, autor dos dois gols malaios, enquanto Al-Sheraji descontou para os iemenitas.

Vantagem no primeiro tempo

O placar foi movimentado logo no início da partida. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Chin balançou as redes e colocou a Malásia em vantagem. O jogo seguiu com a posse de bola rigorosamente dividida, registrando 50% para cada lado nas estatísticas, e a primeira etapa terminou com a vitória parcial da equipe malaia.

Definição do placar por Richard Chin

Na volta para o segundo tempo, a Malásia conseguiu ampliar a diferença. Aos 57 minutos, Chin marcou novamente, anotando o seu segundo gol no confronto. O Iêmen buscou a reação e diminuiu aos 77 minutos, com um gol de Al-Sheraji. Apesar de descontar, a equipe não conseguiu buscar o empate, e o placar de 2 a 1 se manteve até o apito final. A partida transcorreu de forma limpa e terminou sem nenhum cartão amarelo ou vermelho para ambas as seleções.