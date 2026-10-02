Nesta sexta-feira (02), a Polônia não tomou conhecimento da Romênia e aplicou uma goleada de 6 a 0, em partida válida pela terceira rodada da UEFA Nations League 2026/27. O confronto foi marcado pela expulsão precoce de Radu Drăguşin, que facilitou o domínio absoluto da seleção polonesa. Robert Lewandowski foi o grande destaque, marcando três vezes.

Expulsão e vantagem no primeiro tempo

A partida, disputada sob o comando tático de J. Urban (3-4-2-1) pelo lado polonês e G. Hagi (4-3-1-2) pelos romenos, teve seu rumo definido aos 22 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Radu Drăguşin recebeu cartão vermelho, deixando a Romênia com um jogador a menos. Apenas dois minutos depois, aos 24, Robert Lewandowski abriu o placar cobrando pênalti. A desvantagem numérica dificultou a vida dos visitantes, e a primeira etapa terminou com o placar de 1 a 0, com advertências em amarelo para Ghiță e Băluță pelo lado romeno, além do próprio Lewandowski pela seleção polonesa.

Goleada construída na etapa final

Na volta do intervalo, a Polônia transformou a superioridade em goleada rapidamente. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Lewandowski ampliou após assistência de Nicola Zalewski. Aos 4 minutos, o zagueiro romeno Virgil Ghiță marcou contra o próprio patrimônio, fazendo 3 a 0. O domínio polonês refletiu-se nas estatísticas: a equipe terminou o jogo com 67% de posse de bola, trocou 672 passes contra 339 do adversário e somou 24 finalizações, contra apenas 10 da Romênia.

Aos 17 minutos, Piotr Zieliński marcou o quarto gol. Pouco depois, aos 21, Jan Bednarek aproveitou passe de Sebastian Szymański para anotar o quinto. Para fechar a conta, aos 41 minutos, Lewandowski marcou seu terceiro gol no jogo, o sexto da Polônia, com assistência de Oskar Pietuszewski.

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Situação no grupo e próximos jogos

O resultado traz alívio para a Polônia, que vinha de uma derrota e um empate nos últimos jogos. A equipe, que era a terceira colocada da Liga B – Grupo D com um ponto, chega agora a quatro pontos em três partidas. Já a Romênia, que vinha de duas derrotas, segue sem pontuar na competição. As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira (05/10) pela Nations League: a Polônia enfrenta a Bósnia, enquanto a Romênia joga contra a Suécia.