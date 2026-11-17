Nesta terça-feira (17), a Jordânia venceu a Austrália por 2 a 0 no Amman International Stadium, em Amã, em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026. O confronto foi marcado pelo controle dos donos da casa, que superaram um pênalti desperdiçado no primeiro tempo para construir o resultado, enquanto os visitantes sofreram com uma expulsão na etapa final.

Redenção rápida no primeiro tempo

Atuando no esquema 4-4-2, a Jordânia tomou a iniciativa ofensiva da partida. Aos 32 minutos do primeiro tempo, a equipe teve a grande chance de abrir o placar em uma cobrança de pênalti, mas Tamari desperdiçou a oportunidade. No entanto, a frustração durou pouco. Apenas dois minutos depois, aos 34 minutos do primeiro tempo, o próprio Tamari recebeu assistência de Jamous e marcou o gol, garantindo a vantagem antes do intervalo.

Expulsão e gol de reservas definem o placar

No segundo tempo, a Austrália, postada em um 5-4-1, tentou reagir com uma série de substituições, mas esbarrou na própria ineficiência ofensiva, terminando o jogo com apenas uma finalização no gol contra cinco dos mandantes. A situação australiana se complicou aos 80 minutos, quando Arzani, que havia entrado no decorrer da etapa final, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Com um a mais e 51% de posse de bola no total, a Jordânia aproveitou os espaços. Já nos acréscimos, aos 93 minutos, dois jogadores que saíram do banco de reservas definiram o marcador: Al Madadha deu o passe para Olwan anotar o segundo gol e fechar a conta.