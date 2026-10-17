Na última quarta-feira, 14, Club Sando, de Trinidad e Tobago, e Mount Pleasant, da Jamaica, mediram forças pela ida das semifinais do Campeonato de Clubes do Caribe. Na segunda metade do primeiro tempo, os jamaicanos venciam por 1 a 0 e tiveram a oportunidade de ampliar, por meio de pênalti que seria batido pelo lateral Trayvone Reid. No entanto, deu tudo errado!

A cobrança de Reid levou 17 segundos para acontecer, graças à forma curiosa com a qual caminhou até a bola.

O lance rompeu as fronteiras locais e ganhou diversas publicações pelo mundo, como o britânico The Guardian, que perguntou: “Esse pode ser o pênalti mais lento do mundo?”

A situação do lateral fica ainda pior quando sabemos do desfecho da partida: o Club Sando empatou no segundo tempo.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, 22.