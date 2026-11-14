O atacante Nestory Irankunda, do Sporting, destacou-se na vitória da seleção australiana por 3 a 0 sobre o Catar, em amistoso disputado em Doha na última sexta-feira, 13. Autor do terceiro gol do confronto, o jovem de 20 anos comemorou o triunfo coletivo e reforçou a ambição de se consolidar entre os grandes nomes dos Socceroos.
Com o tento assinalado em Doha, Irankunda, 20 anos e uma das principais promessas do futebol australiano, chegou a oito gols em 22 partidas com a camisa da equipe nacional. O principal artilheiro da história da Austrália é o ex-atacante Tim Cahill, que encerrou a carreira internacional com 50 gols marcados. Essa é a meta do garoto.
“Estou muito feliz por continuar a marcar gols na seleção nacional, que é uma das minhas metas e um dos meus sonhos. Quero continuar a marcar e tentar ser o maior artilheiro dos socceroos. Estou muito orgulhoso por estar aqui com os rapazes, chegar aqui não é fácil”, afirmou Irankunda ao canal oficial da seleção australiana no YouTube.
A equipe visitante construiu o placar ainda na etapa inicial. Riley McGree e Tete Yengi abriram caminho para o triunfo. Aos 40 minutos do primeiro tempo,Irankunda anotou o terceiro tento da partida, consolidando o domínio ofensivo australiano.