A seleção de Honduras venceu o Kuwait por 2 a 0 no amistoso disputado nessa terça-feira, 17, no Al-Sadaqua Walsalam Stadium, em Adailiya. Os gols que definiram o resultado foram marcados ainda na etapa inicial, garantindo o triunfo hondurenho.

Vantagem construída no primeiro tempo

As duas equipes entraram em campo dispostas no esquema tático 4-4-2. A rede balançou pela primeira vez aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Rosales abriu o placar para Honduras. Pouco depois, aos 31 minutos, Martinez recebeu o único cartão amarelo da partida, punido pelo lado hondurenho.

Ainda antes do intervalo, a seleção visitante ampliou a vantagem. Aos 37 minutos, Moncada marcou o segundo gol de Honduras. O primeiro tempo foi encerrado com o placar de 2 a 0, estabelecendo a diferença que se manteria até o apito final.

Segundo tempo sem alterações no placar

Na volta para a etapa final, o placar construído nos primeiros 45 minutos permaneceu inalterado. O segundo tempo transcorreu sem novos gols ou advertências por cartão para nenhuma das equipes. Os goleiros Edrick Menjívar, de Honduras, e Saud Al Jenaie, do Kuwait, não viram as redes balançarem na etapa complementar, e o confronto amistoso foi encerrado com a vitória hondurenha.