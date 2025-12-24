O Natal é tradicionalmente um período de pausa para muitas competições de futebol ao redor do mundo, mas em 2025 a bola continua a rolar em diversas partes do globo, com partidas programadas tanto na véspera quanto no dia de Natal. Mesmo com a maior parte das ligas europeias em recesso, o calendário não para completamente para quem gosta de acompanhar futebol nas festas de fim de ano.

Na véspera de Natal (24 de dezembro), o destaque fica por conta da Copa Africana de Nações, tradicional torneio entre seleções africanas que segue com jogos marcados ao longo do dia. Entre os confrontos programados estão embates como: Burkina Faso x Guiné Equatorial, Argélia x Sudão, Costa do Marfim x Moçambique e Camarões x Gabão.

No mesmo dia, competições continentais fora da África também acontecem: partidas da Liga dos Campeões da Ásia trazem clubes como Al-Nassr e Al-Ahli Doha em campo, enquanto diversos campeonatos nacionais em países como Albânia, Chade, Egito, Gana, Malásia e Tailândia mantêm suas rodadas ativas.

Já no dia de Natal (25 de dezembro), a programação inclui jogos em ligas de países como Arábia Saudita, Argélia, Azerbaijão, Egito, Etiópia, Guiné, Honduras, Índia, Irã, Israel e Líbia, com confrontos marcados durante todo o dia.

Além do futebol tradicional, vale lembrar que o futebol americano (NFL) também tem seus jogos no dia 25 de dezembro em 2025.

Os principais jogos de futebol durante o Natal de 2025

24 de dezembro

Copa das Nações Africanas

Burkina Faso x Guiné Equatorial

Argélia x Sudão (12h)

Costa do Marfim x Moçambique (14h30)

Camarões x Gabão (17h)

Liga dos Campeões da Ásia 2

Al-Ahli Doha x Andijan (13h )

Al-Nassr x Al-Zawraa (13h )

Al-Wasl x Al-Wehdat (13h )

Al-Muharraq x Estghlal (13h )

Arkadag x Al-Khalidiyah (13h )

Goa FC x Istiqlol Dushanbe (13h )