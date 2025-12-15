A Fifa realiza nesta terça-feira, 16, a cerimônia do The Best, prêmio que reconhece os melhores jogadores, jogadoras e treinadores do futebol mundial na última temporada. O evento reúne estrelas do esporte, dirigentes e convidados e marca um dos momentos mais aguardados do calendário internacional.

Além da entrega do principal troféu individual, a premiação contempla categorias como melhor técnico, melhor goleiro, melhor jogadora, Prêmio Puskás (melhor gol) e FIFA Fan Award, voltado à torcida.

Quando e onde assistir

A gala do The Best acontece em Doha, no Catar, e começa às 20h (horário local e 14h no horário de Brasília). Os fãs poderão acompanhar a transmissão gratuitamente no site oficial da FIFA (FIFA.com), onde haverá cobertura completa com anúncios dos vencedores de todas as categorias.

Indicados ao The Best FIFA 2025

Os principais indicados ao prêmio estão entre os melhores nomes do futebol mundial em 2025. Entre os candidatos ao título de Melhor Jogador do Ano, nomes de destaque incluem Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e Harry Kane, que lideram as preferências após temporadas de alto nível por seus clubes e seleções.

Melhor Jogador do Ano: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha e Lamine Yamal

Melhor Jogadora do Ano: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Patri Guijarro, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo e Leah Williamson.

Além do prêmio individual masculino e feminino, a Fifa também premia outras categorias importantes, incluindo: Melhor Goleiro e Melhor Goleira do futebol mundial, Treinador e Treinadora do Ano nas competições masculina e feminina, e o FIFA Puskás Award (melhor gol do ano) e o Prêmio Fan Award para a melhor torcida.

Favoritos e expectativas

O The Best costuma destacar atletas que se destacaram em grandes competições durante o ano. Jogadores que brilharam em ligas nacionais, Champions League, Copas nacionais e Mundiais de Clubes tendem a liderar a disputa. Nesta edição, nomes como Dembélé e Kane são apontados como fortes candidatos ao prêmio principal de Melhor Jogador.

Como funciona a votação

A decisão dos vencedores combina votos de quatro grupos com peso igual: capitães e treinadores de seleções nacionais, jornalistas especializados e torcedores registrados. Isso garante que tanto especialistas quanto fãs tenham voz na escolha dos melhores do ano.