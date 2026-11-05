A Concacaf anunciou nesta quinta-feira, 05, uma reformulação profunda no formato da Copa Ouro para a 19ª edição do torneio, agendada para ocorrer entre 17 de junho e 11 de julho de 2027.

A entidade pretende resgatar o apelo competitivo da competição “entregando partidas com mais significado entre as equipes mais bem ranqueadas”.

O torneio usava um formato padrão para competições internacionais com quatro grupos de quatro times, avançando oito para a fase de mata-mata. Agora, haverá dois grupos maiores com oito seleções em cada.

Essas oito seleções jogarão quatro partidas durante a fase de grupos, em vez de três, com um sistema de cabeças de chave para garantir que cada país enfrente uma mistura similar de adversários.

A ideia é que partidas de pouco interesse e com resultados previsíveis sejam em parte substituídas por confrontos precoces entre os principais países do continente.

“Nossos torcedores querem ver os melhores times da nossa região competindo entre si”, disse o presidente da Concacaf, Victor Montagliani, em um comunicado. “E esse formato aumentará as oportunidades para que esses confrontos aconteçam antes na competição. Ao mesmo tempo, cada jogo terá importância, com os times enfrentando uma mistura equilibrada de adversários e competindo por um lugar no mata-mata”.

Embora não exatamente igual, o sistema é similar ao que a Uefa adotou para a Liga dos Campeões desde 2024, com uma única fase da liga com todos os 36 clubes classificados.