Em amistoso disputado na noite desta terça-feira, 6, no Los Angeles Memorial Coliseum, nos Estados Unidos, o Chile venceu o México por 2 a 0. Apesar de a seleção mexicana ter controlado a posse de bola durante a maior parte do confronto, os chilenos foram precisos na etapa final para construir o placar. Gutierrez e Pizarro marcaram os gols da vitória em um intervalo de dez minutos.

Domínio territorial sem efetividade

O México entrou em campo com uma formação 4-3-3 e buscou ditar o ritmo da partida. A equipe terminou o jogo com 62% de posse de bola e 12 finalizações totais, contra oito do adversário. No entanto, o volume de jogo não se traduziu em gols. O goleiro chileno Lawrence Vigouroux foi exigido e terminou a partida com três defesas, ajudando a manter o placar zerado na primeira etapa, que teve apenas um cartão amarelo aplicado a J. Gallardo, do México, aos 44 minutos.

Eficiência chilena define o placar

Na volta do intervalo, o Chile, postado no 4-2-3-1, precisou de poucas chances para decidir o amistoso. Aos 10 minutos do segundo tempo, M. Gutierrez abriu o placar após receber assistência de G. Tapia. O México tentou reagir e promoveu cinco substituições de uma só vez aos 19 minutos, mas a resposta chilena foi imediata. Um minuto depois, aos 20, V. Pizarro ampliou a vantagem com passe de D. Osorio. Com quatro finalizações no gol durante todo o jogo, o Chile viu o goleiro mexicano Alex Padilla fazer duas defesas, mas garantiu o resultado positivo. A etapa final ainda registrou cartões amarelos para E. del Villar, do México, e D. Osorio, do Chile.

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Próximos compromissos

Após o amistoso em Los Angeles, o Chile já tem seus próximos compromissos marcados. A equipe volta a campo na sexta-feira, 13/11, contra a Colômbia (amistosos de seleções 2026), e depois enfrenta o mesmo adversário na terça-feira, 17/11, também pelos amistosos de seleções 2026.