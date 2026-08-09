No último sábado, 8, o Uruguay Montevideo bateu o Paysandú FC por 1 a 0, pela segunda divisão do Uruguai. No entanto, a bola do jogo não foi a do gol da vitória, mas a que acabou chutada para fora do estádio, provocando um acidente de trânsito.

O Parque Ancap, casa do Montevideo, comporta 1.500 pessoas em arquibancadas baixas, vizinhas de uma rodovia que liga a capital do país vizinho à Colônia do Sacramento. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Richard Núñez, do time da casa, rifou a bola do campo para o asfalto.

Conforme mostra o vídeo, um veículo que trafegava na pista freia ao ver o objeto na pista e é atingido por outro que vinha logo atrás. Fezlimente, ao que tudo indica, não há registro de feridos — sobrou apenas o prejuízo financeiro aos motoristas.

Com a vitória, o Uruguay Montevideo chegou aos 24 pontos e ocupa e nona posição do campeonato, que conta com 14 equipes. Já o Paysandú FC é o 12º, com 20 pontos.