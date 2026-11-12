O ex-atacante brasileiro Bebeto, tetracampeão mundial em 1994, e o lendário ex-meia Sócrates, homenageado de forma póstuma, entraram oficialmente para o Hall da Fama do Futebol Internacional nesta terça-feira, 10. A cerimônia foi realizada na cidade de Pachuca, no México.

O evento condecorou outras referências na categoria internacional. Entre os novos membros estão o francês Thierry Henry, o italiano Alessandro Del Piero, o espanhol Fernando Torres, o alemão Miroslav Klose e o croata Davor Suker.

Na divisão reservada aos decanos internacionais, Sócrates integrou a lista ao lado do peruano Teófilo Cubillas, celebrando trajetórias marcantes da história do futebol mundial.

Inaugurado em 2011 com o respaldo da Fifa, o museu tem como objetivo preservar a memória esportiva e homenagear personalidades determinantes para a história da modalidade. Com os 18 nomes incorporados na turma de 2026, a galeria oficial atingiu o total de 216 integrantes condecorados.