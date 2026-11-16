A seleção do Azerbaijão superou Andorra em partida amistosa disputada na tarde desta segunda-feira, 16. Jogando no Estadi de la FAF, em Encamp, a equipe azeri construiu o resultado de 3 a 1 com gols marcados em momentos distintos do confronto, garantindo a vitória no compromisso internacional.

Início rápido e vantagem azeri

O Azerbaijão, atuando em uma formação 3-4-3, não demorou para abrir o placar. Logo aos dois minutos de jogo, Ahmadov balançou as redes, colocando os visitantes em vantagem. O primeiro tempo seguiu sem novas alterações no marcador, registrando apenas um cartão amarelo para Yusifli, do Azerbaijão, aos 32 minutos. As equipes foram para o vestiário com a vitória parcial dos azeris.

Gols no segundo tempo e definição

Na volta do intervalo, as duas seleções promoveram diversas substituições, incluindo a troca de goleiros em Andorra, com De Castro assumindo a vaga do titular Alex Ruiz. O Azerbaijão ampliou a diferença aos três minutos da etapa final, quando Qurbanly marcou após assistência de Aliyev. Andorra, postada no 4-4-2, respondeu aos dez minutos com um gol de Fernandez, diminuindo a desvantagem.

Apesar da tentativa de reação dos donos da casa, o Azerbaijão voltou a marcar. Aos 25 minutos do segundo tempo, Bayramov, que havia entrado na partida pouco antes, converteu uma cobrança de pênalti e selou o placar final. O confronto seguiu com uma série de alterações em ambas as equipes até o apito final, confirmando o triunfo azeri no amistoso.