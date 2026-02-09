A poucos dias da convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Croácia e França, em março, algumas posições reservam dúvidas. Entre esses setores, maior atenção para a lateral direita, que ganhou nos últimos meses um novo candidato: Arthur, do Bayer Leverkusen.

Revelado pelo América-MG, o jogador de 22 anos vive o período mais estável desde que chegou à Alemanha. A sequência de minutos e a adaptação ao ambiente europeu coloca o jogador presente em 22 dos 32 jogos do time na temporada.

Ele se firmou como titular na ala pelo lado direito e soma três assistências em 13 jogos da Bundesliga. Em entrevista exclusiva à PLACAR, Arthur contou sobre seu sonho de representar o Brasil na Copa do Mundo e analisou papel do lateral no futebol atual.

Maturação de Arthur na Europa

“Tenho tido mais tempo de jogo, adquiri um pouco mais de maturidade e me adaptei à língua, à cultura e ao estilo tático que se usa aqui no clube e ao que é exigido nos jogos da Bundesliga. Acredito que tudo isso, somado ao trabalho que tenho feito dentro e fora de campo, tem colaborado para que esta temporada venha sendo melhor”, afirmou Arthur sobre sua evolução.

Na mesma linha, o lateral relatou seu início de passagem pelo Leverkusen, em junho de 2023. “Eu me assustei um pouco quando cheguei, com comida, tudo. Mas busquei me preparar da melhor forma possível antes de ir para a Alemanha”, afirmou a cria do América-de Minas.