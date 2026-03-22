O Alverca recebe o Sporting neste domingo (22), às 15h (de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Português. A partida, que será disputada no estádio do FC Alverca, coloca frente a frente equipes com ambições completamente distintas nesta reta final de temporada.

Sporting na caça ao título

Para o Sporting, o jogo é crucial na perseguição ao líder. Atual vice-líder com 62 pontos, a equipe lisboeta faz uma campanha de altíssimo nível, somando 19 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no torneio. Invicto nos últimos cinco jogos (três vitórias e dois empates), os Leões sabem que qualquer tropeço pode dificultar a conquista da taça. A expectativa é que o time adote uma postura ofensiva desde o início para impor seu favoritismo, mesmo jogando fora de casa.

Alverca busca quebrar sequência de empates

O time da casa chega para o duelo ocupando a 10ª colocação na tabela, com 29 pontos. A campanha de sete vitórias, oito empates e 11 derrotas reflete uma equipe consolidada no meio da tabela, sem a pressão do rebaixamento. No entanto, o Alverca vem de uma curiosa sequência de cinco empates consecutivos na competição. Embora demonstre solidez defensiva, a equipe precisa transformar essa resiliência em poder de fogo para voltar a vencer e conquistar um resultado de prestígio diante de sua torcida.

Onde assistir a Alverca x Sporting

Com a promessa de um jogo de ataque contra defesa, a partida é fundamental para as pretensões do Sporting na corrida pelo título nacional. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do confronto ao vivo no Brasil através do serviço de streaming Disney+. Internacionalmente, o duelo terá transmissão por canais como Sport TV 2 (em Portugal), DAZN e beIN SPORTS.