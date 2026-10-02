A Bósnia e a Suécia empataram em 1 a 1 na tarde desta sexta-feira (02), no Stadion Bilino Polje, em Zenica, em partida válida pela terceira rodada da UEFA Nations League 2026/27. Após um primeiro tempo sem gols válidos, Viktor Gyökeres abriu o placar para os visitantes na etapa final, mas Kerim Alajbegovic garantiu a igualdade para os donos da casa. O resultado mantém ambas as equipes sem derrotas no Grupo D da Liga B.

VAR em ação e maior volume sueco

O confronto começou com a Suécia, armada no 4-4-2 pelo técnico G. Potter, tentando se impor fora de casa. Esse ímpeto se refletiu nos números finais da partida: os visitantes terminaram com 56% de posse de bola e o dobro de finalizações totais (oito contra quatro). Aos 18 minutos do primeiro tempo, os suecos chegaram a balançar as redes, mas a arbitragem de vídeo (VAR) interveio e anulou o lance. A Bósnia, comandada por S. Barbarez também em um 4-4-2, apostou em postura cautelosa e viu seu goleiro Nikola Vasilj operar três boas defesas para garantir o zero a zero antes do intervalo.

Gols na etapa final

A rede finalmente balançou de forma válida no segundo tempo. Aos 61 minutos, Viktor Gyökeres marcou para a Suécia, aproveitando a assistência de Alexander Bernhardsson. A resposta bósnia veio na reta final. Após uma série de substituições de ambos os lados, incluindo a saída de Edin Džeko para a entrada de Haris Tabaković, Kerim Alajbegovic encontrou o caminho do gol aos 80 minutos, decretando o 1 a 1 definitivo antes de ser substituído por Ivan Šunjić.

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Situação no grupo e próximos jogos

Com o empate, a Suécia, que liderava a chave antes da rodada após duas vitórias seguidas, chega a sete pontos em três jogos. A Bósnia, que ocupava a segunda colocação vindo de uma vitória e um empate, vai a cinco pontos na tabela de classificação. As duas seleções voltam a campo no dia 05 de outubro pela Nations League: a Bósnia recebe a Polônia, enquanto a Suécia visita a Romênia. As equipes têm um reencontro marcado para o dia 14 de novembro, com mando sueco.