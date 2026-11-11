O OH Leuven e o HB Køge empataram em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira, 11, no Gemeentelijk Sportstadion, pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Women’s Champions League. Depois de um primeiro tempo truncado e sem gols, o confronto ganhou emoção na reta final: Jada Conijnenberg colocou as belgas em vantagem aos 34 minutos da etapa complementar, mas a defensora Simone Boye Sørensen — eleita a craque da partida — igualou o placar apenas três minutos depois para garantir o ponto às visitantes.

Disputa física e marcação cerrada na etapa inicial

Os primeiros 45 minutos em solo belga foram marcados pelo forte embate no setor de meio-campo e pela escassez de infiltrações limpas nas duas áreas. Apostando na recomposição rápida e no fechamento dos corredores laterais, tanto o OH Leuven quanto o HB Køge priorizaram a segurança defensiva, travando a criação de jogadas e elevando o número de faltas, cenário que rendeu cartão amarelo para Saar Gielen aos 41 minutos. Sem oportunidades claras de finalização, o duelo desceu para os vestiários sem movimentação no marcador.

Emoção nos minutos finais, reação dinamarquesa e tabela

O ritmo subiu na volta do intervalo, especialmente após as primeiras trocas promovidas pelas comissões técnicas na metade da etapa final. O OH Leuven apostou na entrada de Flo Hermans aos 30 minutos e colheu frutos imediatos: apenas quatro minutos depois, aos 34, a própria Hermans serviu Jada Conijnenberg, que finalizou com precisão para abrir o placar para as donas da casa. A vantagem belga, no entanto, durou pouco. Aos 37 minutos, Sanne Troelsgaard Thygesen encontrou passe decisivo para Simone Boye Sørensen balançar as redes e decretar o empate na Bélgica.

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Com o ponto somado fora de casa, o HB Køge chega aos 4 pontos e ocupa a 10ª colocação, sustentando sua vaga na zona de repescagem para o mata-mata. O OH Leuven vai a 2 pontos e permanece na 17ª posição, fora da faixa de classificação. As duas equipes voltam a campo no sábado, 14, pelos seus campeonatos nacionais: o HB Køge visita o Odense pela A-Liga Women da Dinamarca, às 9h, enquanto o OH Leuven recebe o Genk pela Belgian Women’s Super League, às 16h. Pela Champions League, o time belga encara a Juventus fora de casa na quarta-feira, 18, às 17h, e as dinamarquesas visitam o Paris FC na quinta-feira, 19, às 14h45.