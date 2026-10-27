O capitão Granit Xhaka e o atacante Breel Embolo foram autorizados pela Associação Suíça de Futebol (SFV) a retornar à seleção suíça a partir do próximo mês. A liberação ocorre após apuração sobre certificados falsificados de vacinação contra a COVID-19.

Xhaka ficou fora das partidas da Liga das Nações em outubro contra Escócia, Macedônia do Norte e Eslovênia. Já Embolo havia sido desconvocado em setembro pelo mesmo motivo. Segundo a entidade, a decisão considerou o encerramento dos trâmites legais e as punições esportivas já cumpridas pelos atletas.

“Consideramos isso sob várias perspectivas. As circunstâncias específicas de ambos os casos, os processos judiciais concluídos e as consequências esportivas já implementadas influenciaram a decisão. Estamos convencidos de que o retorno à seleção nacional em novembro é responsável e a coisa certa a fazer”, disse o diretor da seleção nacional, Pierluigi Tami, em comunicado.

Sanções aplicadas e definição da capitania

Como resolução do caso, Xhaka e Embolo receberam uma multa de 150.000 francos suíços (960 mil reais) em regime condicional de dois anos, aplicável apenas se houver reincidência de infrações.

O meio-campista havia reconhecido o ocorrido: “Foi um erro. Sinto muito. Aceito a responsabilidade por essa decisão, estou enfrentando o processo de apuração dos fatos e estou cooperando totalmente com as autoridades competentes.”

A SFV informou que Xhaka permanece como capitão da equipe. A definição final cabe ao técnico Murat Yakin na convocação de 5 de novembro, antes das partidas contra Eslovênia, no dia 13, e Escócia, no dia 16.