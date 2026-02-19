Neste sábado, 21, a Volkswagen Arena será palco de um confronto decisivo pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. O Wolfsburg recebe o Augsburg às 11h30 (de Brasília), em uma partida marcada pela necessidade de recuperação dos donos da casa.

Pressão sobre o Wolfsburg

A situação do Wolfsburg na competição inspira cuidados. Ocupando a 15ª colocação com 19 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona de rebaixamento. A campanha até o momento — cinco vitórias, quatro empates e 12 derrotas — reflete a inconsistência do time ao longo da temporada.

O momento recente agrava o cenário: o clube não vence há cinco rodadas, acumulando tropeços que aumentaram o escrutínio sobre o desempenho do elenco. Jogando em seus domínios, a pressão é total para que a equipe reverta a má fase e conquiste três pontos vitais para respirar na tabela.

Como chega o Augsburg

Em contrapartida, o Augsburg vive um momento de maior estabilidade, embora ainda busque regularidade. Posicionado na zona intermediária da tabela, o time visitante soma sete vitórias, quatro empates e 11 derrotas na competição. Longe do desespero imediato da luta contra a degola, mas ainda sem garantir total segurança, a equipe joga para consolidar sua posição e tentar surpreender fora de casa, aproveitando o nervosismo do adversário.

Onde assistir ao jogo

O duelo promete ser disputado, com o Wolfsburg precisando propor o jogo diante de um oponente competitivo. Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo da partida através da plataforma de streaming e aplicativo do OneFootball.