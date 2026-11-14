O ex-meia holandês Wesley Sneijder acertou seu retorno ao futebol ao assumir o comando técnico do Eminent Boys, equipe amadora de Utrecht que disputa a nona divisão holandesa.

Aos 42 anos, o vice-campeão mundial com a seleção holandesa em 2010 terá sua primeira experiência oficial como treinador principal. O Eminent Boys disputa divisões regionais e possui estrutura voltada ao futebol amador da comunidade de Utrecht, cidade natal do ex-jogador.

No novo desafio, Sneijder trabalhará diretamente com seu irmão mais novo, Rodney Sneijder, um dos diretores.

“Wesley não é apenas irmão de Rodney, mas também um grande amigo nosso”, disse Moes Cakir, membro da comissão técnica, ao jornal Algemeen Dagblad. “Ele respondeu positivamente desde o início e está ansioso para nos ajudar. Esperamos que ele possa dar um impulso ao elenco. Com sua experiência e personalidade, ele pode desempenhar um papel importante na motivação e no desenvolvimento do grupo de jogadores.”

Sneijder construiu uma carreira de destaque, com passagens marcantes por grandes clubes europeus como Ajax, Real Madrid e Inter de Milão, além de ostentar o posto de recordista de partidas disputadas com a camisa da seleção holandesa.