A bola vai rolar para um duelo decisivo na abertura da 18ª rodada do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, o Werder Bremen recebe o Eintracht Frankfurt no histórico Weserstadion. A partida, com início marcado para às 16h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

Contexto e expectativas da partida

O confronto marca o início do segundo turno da Bundesliga e carrega grande peso para ambos os lados. Para o Werder Bremen, jogar em casa representa a oportunidade de iniciar uma recuperação e se afastar da zona perigosa da tabela, algo que já preocupa seus torcedores. A pressão por uma vitória é intensa, visto que a equipe busca encerrar um jejum de cinco partidas sem triunfos.

Do lado do Eintracht Frankfurt, o jogo é visto como estratégico para consolidar a equipe na briga pelo G6, zona que garante vaga em competições europeias. Vencer um adversário que atravessa um momento de instabilidade, mesmo fora de casa, pode dar o impulso necessário para o time de Dino Toppmöller se firmar entre os primeiros colocados.

Momento das equipes

A situação do Werder inspira cuidados. Ocupando atualmente a 12ª colocação com 17 pontos, o time atravessa uma fase de instabilidade técnica. A campanha de 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas reflete a dificuldade em manter a regularidade. O retrospecto recente acende o sinal de alerta, e a torcida espera que o fator casa seja decisivo para voltar a somar três pontos.

Já o Eintracht Frankfurt vive uma realidade mais otimista, ocupando a 7ª posição com 26 pontos. Com um saldo de 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, os visitantes têm se mostrado competitivos e enxergam neste confronto a chance ideal para pressionar os rivais diretos na luta por vagas continentais.

Prováveis escalações e desfalques

Werder Bremen (Técnico: Horst Steffen)

A equipe da casa deve adotar uma postura focada na solidez defensiva para estancar a má fase. O lateral Mitchell Weiser é desfalque confirmado por lesão.

Provável escalação: Backhaus; Stark, Friedl e Pieper; Sugawara, Lynen, Stage, Puertas e Schmidt; Njinmah e Schmid.

Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)

O Frankfurt lida com ausências importantes. O atacante Jonathan Burkhardt e o meio-campista Batshuayi seguem no departamento médico. Além deles, Chaïbi está servindo sua seleção na Copa Africana de Nações.

Provável escalação: Zetterer; Collins, Koch e Theate; Kristensen, Larsson, Dahoud e Brown; Uzun, Götze e Knauff.