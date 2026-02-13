Neste sábado (14), o Werder Bremen recebe o Bayern de Munique no Weserstadion, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) em um confronto que coloca frente a frente realidades extremas: a luta pela sobrevivência dos donos da casa contra a ambição de título dos visitantes.

Duelo de opostos na Alemanha

O embate no Weserstadion configura um clássico cenário de “Davi contra Golias”. De um lado, o Bayern chega com uma campanha sólida e um ataque avassalador, buscando consolidar ainda mais sua liderança. Do outro, o Werder Bremen vive um drama na parte inferior da tabela, precisando desesperadamente pontuar para evitar o descenso.

Werder Bremen em situação delicada

A temporada tem sido de tensão para a torcida em Bremen. Ocupando a 16ª colocação com apenas 19 pontos — posição que hoje levaria ao playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão —, o time atravessa uma fase crítica. Nos últimos cinco jogos, a equipe não venceu, acumulando três derrotas e dois empates.

O técnico Daniel Thioune, contratado no início do mês para tentar salvar a equipe, tem a difícil missão de injetar ânimo no elenco. Para os torcedores locais, o jogo representa uma oportunidade de superação histórica, onde qualquer ponto conquistado contra o gigante bávaro pode ser vital na matemática da permanência.

Bayern busca manter a hegemonia

Em contrapartida, o Bayern de Munique desembarca no norte da Alemanha com uma campanha quase impecável. Sob o comando de Vincent Kompany, os bávaros lideram a competição com 54 pontos, ostentando um registro de 17 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 21 jogos.

Apesar do amplo favoritismo técnico e tático, o time de Munique entra em campo ciente de que enfrentar um adversário encurralado na zona de rebaixamento exige concentração total para evitar surpresas e manter a distância segura no topo da tabela.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta partida através de múltiplas opções de transmissão. O jogo será exibido na TV fechada pelos canais ESPN e SporTV. Além disso, haverá transmissão via streaming pelas plataformas Disney+, OneFootball e CazéTV (YouTube), bem como pela XSports.