O Valenciennes oficializou o desligamento do técnico Pierre Blois nesta segunda-feira, 12, apenas dois dias depois de registrar a maior goleada de sua história ao vencer o CS Habarcq por 13 a 0, em confronto eliminatório válido pela Copa da França.

Apesar da vitória elástica no torneio nacional, a diretoria optou por interromper o trabalho de Blois na equipe principal. Segundo o jornal L’Équipe, a alteração no comando técnico já vinha sendo avaliada pelos dirigentes em razão das oscilações da equipe na terceira divisão do futebol francês.

Comissão técnica interina assume o comando

Para conduzir o elenco profissional na sequência dos trabalhos, o clube anunciou que Samuel Goethals será o técnico interino. Ele terá o suporte de Rudy Mater nos treinamentos e nas partidas seguintes da competição.

A goleada sobre um adversário de divisões amadoras não amenizou o cenário na terceira divisão nacional. O Valenciennes ocupa a 15ª colocação e busca regularidade para se distanciar da parte inferior da tabela e reverter a fase negativa.