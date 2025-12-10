Nesta quinta-feira, 11 de dezembro, o estádio Galgenwaard, na Holanda, recebe um confronto decisivo pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. O Utrecht encara o Nottingham Forest às 14h45 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com realidades distintas na competição continental.
Situação das equipes
A partida tem pesos diferentes para os dois lados. O Utrecht vive uma campanha decepcionante: ocupando a 32ª colocação com apenas um ponto, a equipe holandesa tem chances remotas de classificação e joga principalmente pela honra diante de sua torcida. O técnico Ron Jans busca uma atuação que apague a má impressão deixada nas rodadas anteriores.
Já o Nottingham Forest chega à Holanda com ambições maiores. Em 16º lugar com 8 pontos, o time inglês está na zona de classificação para os playoffs. Uma vitória fora de casa é fundamental para a equipe de Sean Dyche subir na tabela, visando um confronto mais acessível no mata-mata ou até mesmo sonhar com uma vaga direta nas oitavas de final.
Prováveis escalações e desfalques
Para buscar sua primeira vitória, o Utrecht deve ir a campo com força máxima, apostando na solidez de seu meio-campo com Victor Jensen e Can Bozdogan.
Do lado inglês, há problemas na montagem do time. O atacante Chris Wood é desfalque certo por lesão. Além dele, o zagueiro Murillo e o meio-campista Douglas Luiz são dúvidas. A responsabilidade ofensiva recai sobre Morgan Gibbs-White e o brasileiro Igor Jesus.
Provável Utrecht: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Nick Viergever, Mike van der Hoorn e Souffian El Karouani; Can Bozdogan, Victor Jensen e Gjivai Zechiël; Yoann Cathline, Miguel Rodríguez e Dani de Wit. Técnico: Ron Jans.
Provável Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Nikola Milenkovic, Morato e Nicolò Savona; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White; Omari Hutchinson, Dan Ndoye e Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.
Onde assistir a Utrecht x Nottingham Forest
A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da CazéTV (YouTube).
