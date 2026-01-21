Nesta quinta-feira (22), o Estádio Galgenwaard, na Holanda, será palco de um confronto decisivo pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. O Utrecht recebe o Genk às 17h (horário de Brasília), em uma partida que opõe times com ambições completamente distintas na reta final desta fase.

Utrecht joga pela honra

A campanha do time da casa tem sido decepcionante para seus torcedores. Ocupando a 32ª colocação na tabela geral, o Utrecht somou apenas um ponto até o momento, fruto de um empate e cinco derrotas em seis jogos. Com a classificação para o mata-mata matematicamente inviável, a equipe holandesa entra em campo buscando resgatar sua honra.

Ainda sem vencer no torneio, o objetivo principal é dar uma resposta positiva jogando em seus domínios e encerrar a participação europeia de forma digna, tentando superar a má fase diante de um adversário qualificado.

Genk busca vaga e consolidação

Do outro lado, o cenário é animador. O Genk chega à Holanda ocupando a 16ª posição, com 10 pontos conquistados (3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas). Esta pontuação coloca os belgas confortavelmente na zona de classificação para os playoffs da fase eliminatória (destinada aos times entre a 9ª e a 24ª posição).

Uma vitória fora de casa é fundamental para a equipe subir na tabela. O time belga ainda sonha com a possibilidade de terminar entre os oito primeiros, o que garantiria uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a rodada extra de mata-mata. A comissão técnica aposta na consistência tática para superar o momento frágil do adversário e garantir uma posição vantajosa no chaveamento.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros, a partida terá ampla cobertura em diversas plataformas. A transmissão ao vivo será realizada pela CazéTV (YouTube), Prime Video, Samsung TV Plus e Disney+. A bola rola a partir das 17h.