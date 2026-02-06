Neste sábado (7), o estádio An der Alten Forsterei, em Berlim, será palco de um confronto decisivo pelo meio da tabela do Campeonato Alemão. Válida pela 21ª rodada da competição, a partida entre Union Berlin e Eintracht Frankfurt começa às 11h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente dois times que atravessam momentos de instabilidade e buscam reencontrar o caminho das vitórias para manterem vivas as chances de classificação europeia.

Briga direta na tabela

O jogo é visto como um divisor de águas para as pretensões de ambos os clubes na temporada. Separados por apenas três pontos, Union Berlin e Eintracht Frankfurt encaram o confronto como uma “batalha de seis pontos”. Uma vitória dos mandantes igualaria a pontuação do rival, renovando o ânimo do elenco. Já para os visitantes, o triunfo significaria abrir uma vantagem confortável e se aproximar do pelotão de frente que disputa vagas na Liga Europa e Conference League.

Union Berlin tenta usar o fator casa

O time da casa entra em campo pressionado. Ocupando a 9ª colocação com 24 pontos (6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas), o Union Berlin vive uma fase de oscilação. A equipe não vence há cinco rodadas, acumulando uma sequência de resultados negativos que freou sua ascensão. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é estancar a sangria de pontos e recuperar a confiança para a reta final do campeonato.

Eintracht Frankfurt busca estabilidade

A situação do Eintracht Frankfurt é muito semelhante. Na 8ª posição com 27 pontos, as Águias têm uma campanha ligeiramente superior, mas enfrentam o mesmo drama recente: cinco jogos sem vitória. A equipe precisa quebrar esse jejum para não permitir que os adversários diretos, incluindo o próprio Union, encostem na classificação. A partida em Berlim é o teste ideal para provar a resiliência do elenco fora de casa.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores que desejam acompanhar o embate da Bundesliga poderão assistir à partida através do OneFootball (site e aplicativo), plataforma que detém os direitos de transmissão do campeonato para o Brasil.