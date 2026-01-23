A 19ª rodada da Bundesliga reserva um confronto de muita tradição e objetivos distintos neste sábado, 24 de janeiro de 2026. O estádio An der Alten Försterei, em Berlim, será o palco do duelo entre Union Berlin e Borussia Dortmund. A bola rola a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Onde assistir a Union Berlin x Borussia Dortmund

Para os fãs do futebol alemão que desejam acompanhar a partida ao vivo, haverá ampla cobertura de transmissão no Brasil. O jogo será exibido pelo SporTV (TV fechada), além de opções de streaming via CazéTV (YouTube), OneFootball e Globoplay.

Contexto da partida: duelo de opostos

O confronto coloca frente a frente equipes em situações diferentes na tabela. Para o Dortmund, a partida é crucial na perseguição ao título. Ocupando a vice-liderança com 39 pontos, a equipe aurinegra sabe que não pode desperdiçar pontos contra adversários da metade da tabela se quiser se manter na cola do líder ou assumir a ponta em caso de tropeço do rival.

Já o time da capital vive uma situação de afirmação no campeonato. Na 9ª posição, o Union Berlin está em uma zona intermediária, distante da briga pelo rebaixamento, mas ainda sonhando com vagas em competições europeias. Uma vitória contra um gigante como o Dortmund poderia impulsionar a moral do elenco e colocar o clube definitivamente na briga por um lugar na Liga Europa ou na Conference League.

Union Berlin aposta no fator casa

Com 24 pontos somados, o Union faz uma campanha de absoluto equilíbrio estatístico: são 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. No entanto, o momento recente mostra resiliência. Vindo de uma sequência de resultados mistos, o time tem se mostrado um adversário difícil de ser batido em seus domínios. Jogar no An der Alten Försterei, com o apoio incondicional de sua torcida, é o grande trunfo da equipe para tentar frear o ímpeto do vice-líder.

Dortmund na caça à liderança

O Borussia Dortmund chega para o confronto vivendo uma fase espetacular. Com uma campanha sólida de 11 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota em 18 jogos, a consistência tem sido a chave para o time. Mesmo atuando fora de casa, a expectativa da imprensa e dos torcedores é de uma postura ofensiva, buscando controlar as ações para transformar a superioridade técnica em gols e manter vivo o sonho da Salva de Prata.