Neste sábado, 21, a bola rola para um confronto de realidades distintas no Campeonato Alemão. O estádio An der Alten Försterei, em Berlim, será o palco do duelo entre o Union Berlin e o Bayer Leverkusen, válido pela 23ª rodada da competição. A partida, marcada para as 11h30 (de Brasília), coloca frente a frente um time que luta para reencontrar o caminho das vitórias e outro que sonha com vaga na Champions League.

Union Berlin tenta estancar a crise

A situação do Union Berlin na temporada 2025/26 inspira cuidados. Atualmente na 10ª colocação com 25 pontos, a equipe da capital vive um momento delicado. A campanha de 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas reflete a irregularidade do time, mas é o recorte recente que mais preocupa a torcida.

Nos últimos cinco jogos, o Union não sabe o que é vencer, acumulando três derrotas e dois empates. Na rodada anterior, a equipe foi superada pelo Hamburgo por 3 a 2, evidenciando falhas defensivas que precisam ser corrigidas. Jogando em casa, onde a atmosfera costuma ser um fator extra, a equipe precisa urgentemente somar três pontos para não ver a parte de baixo da tabela se aproximar e para recuperar a confiança do elenco.

Leverkusen mira o pelotão de frente

Do outro lado, o Bayer Leverkusen chega à capital alemã em uma situação muito mais confortável e ambiciosa. Ocupando a 6ª posição com 39 pontos, o time faz uma campanha sólida com 12 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O objetivo é claro: encostar no G4 e garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

A forma recente dos visitantes é animadora. O time está invicto há cinco partidas na Bundesliga, somando quatro vitórias e um empate neste período. Em seu último compromisso, o Leverkusen demonstrou força ofensiva ao golear o St. Pauli por 4 a 0. Com um ataque funcional e um sistema tático bem definido, a equipe entra em campo como favorita, mesmo jogando longe de seus domínios.

Onde assistir

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este embate da Bundesliga, a transmissão será feita exclusivamente pela plataforma de streaming OneFootball. A partida promete ser intensa, com o Union Berlin jogando sob pressão e o Leverkusen tentando impor sua superioridade técnica para manter a sequência positiva.