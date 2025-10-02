  • Escudo Atlético-MG
Futebol Europeu

Três jogadores brasileiros sofrem grave acidente na Polônia

Kayo Lopes foi quem sofreu os ferimentos mais graves; Brendon Pereira e Pedro Guilherme também estavam no veículo

Publicado por: Minuto a Minuto em 02/10/2025 às 19:30 - Atualizado em 02/10/2025 às 19:31
Três jogadores brasileiros sofrem grave acidente na Polônia
Carro de jogadores brasileiros se chocou contra uma árvore - Divulgação

Três jogadores brasileiros sofreram no último domingo, 28, no distrito de Płowce, na Polônia, um grave acidente de carro. O volante Kayo Lopes e o atacante Brendon Pereira, ambos do BKS Sparta Brodnica, e o zagueiro Pedro Guilherme, ex-jogador do mesmo clube, estavam no veículo no momento da colisão.

Detalhes da colisão

Segundo informações da polícia local e da imprensa polonesa, o carro era conduzido por Pedro Guilherme. Por razões ainda a serem investigadas, o veículo saiu da pista em uma curva e colidiu violentamente contra uma árvore. O impacto foi tão severo que equipes de resgate precisaram ser acionadas para retirar os ocupantes das ferragens.

Estado de saúde dos atletas

Os três atletas foram imediatamente levados ao hospital. Kayo Lopes, de 22 anos, foi quem sofreu os ferimentos mais graves. O ex-volante do Volta Redonda e Juventude, foi transportado de helicóptero para um hospital especializado na cidade de Bydgoszcz e, segundo o clube, encontra-se em coma induzido, em estado grave. Brendon Pereira, ex-Audax-RJ, fraturou o braço, enquanto Pedro Guilherme, que passou por Portuguesa-RJ, sofreu uma fratura na perna. Ambos estão conscientes e fora de perigo, mas seguem em observação.

Clube presta solidariedade

O BKS Sparta Brodnica, que disputa o equivalente a quinta divisão do futebol polonês, emitiu um comunicado oficial lamentando o ocorrido e prestando total apoio aos jogadores e suas famílias. O clube iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para auxiliar nos custos médicos e no suporte necessário durante a recuperação dos atletas, mobilizando a comunidade local e torcedores. “Nossos pensamentos e orações estão com os jogadores e suas famílias neste momento difícil”, declarou o clube em nota.

A polícia polonesa segue investigando as causas do acidente. Enquanto isso, o mundo do futebol local e a comunidade brasileira na Polônia se unem em orações pela pronta recuperação dos três jovens jogadores, com especial atenção ao estado de saúde de Kayo Lopes.

